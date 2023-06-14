Враг продолжает обстреливать Харьковскую область и все чаще использует против гражданских объектов "шахеды" - ОВА

Детали

Председатель Харьковской ОГА подчеркнул, что российские оккупанты все чаще используют против гражданских объектов Харьковщины ударные дроны-камикадзе типа Shahed, а также продолжают обстреливать пограничные пункты области, за минувшие сутки их было около 20.

Синегубов отметил, что в течение последних двух недель россияне вели прицельный огонь по магистральному аммиакопроводу в Купянском районе.

"Наши эксперты не фиксируют утечки технического аммиака, который остается в трубах. Сейчас угрозы для населения и экологии нет", - добавил он.

Также на деоккупированных территориях Харьковщины продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

"Сейчас электричество восстановлено для около 90% потребителей. Без электричества остается 85 населенных пунктов, находящихся в 5-км зоне от границы с РФ и линии фронта. Там фактически невозможно провести разминирование, но мы делаем все, чтобы восстановить питание и в этих населенных пунктах", - отметил Синегубов.

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