Враг продолжает обстреливать Харьковскую область и все чаще использует против гражданских объектов "шахеды" - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. российские оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных населенных пунктов области. За минувшие сутки около 20 населенных пунктов области были под обстрелами. В последнее время враг все чаще использует против гражданских объектов Харьковщины ударные дроны-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Председатель Харьковской ОГА подчеркнул, что российские оккупанты все чаще используют против гражданских объектов Харьковщины ударные дроны-камикадзе типа Shahed, а также продолжают обстреливать пограничные пункты области, за минувшие сутки их было около 20.
Синегубов отметил, что в течение последних двух недель россияне вели прицельный огонь по магистральному аммиакопроводу в Купянском районе.
"Наши эксперты не фиксируют утечки технического аммиака, который остается в трубах. Сейчас угрозы для населения и экологии нет", - добавил он.
Также на деоккупированных территориях Харьковщины продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
"Сейчас электричество восстановлено для около 90% потребителей. Без электричества остается 85 населенных пунктов, находящихся в 5-км зоне от границы с РФ и линии фронта. Там фактически невозможно провести разминирование, но мы делаем все, чтобы восстановить питание и в этих населенных пунктах", - отметил Синегубов.
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