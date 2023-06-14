Ворог продовжує обстрілювати Харківщину і все частіше використовує проти цивільних об'єктів "шахеди" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. російські окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних населених пунктів області. За минулу добу близько 20 населених пунктів області були під обстрілами. Останнім часом ворог все частіше використовує проти цивільних об'єктів Харківщини ударні дрони-камікадзе типу Shahed. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Голова Харківської ОВА підкреслив, що російські окупанти все частіше використовують проти цивільних об'єктів Харківщини ударні дрони-камікадзе типу Shahed, а також продовжують обстрілювати прикордонні пункти області, за минулу добу їх було близько 20.
Синєгубов зазначив, що протягом останніх двох тижнів росіяни вели прицільний вогонь по магістральному аміакопроводу в Куп'янському районі.
"Наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Наразі загрози для населення та екології немає", - додав він.
Також на деокупованих територіях Харківщини тривають роботи з відновлення електропостачання.
"Наразі електрику відновлено для близько 90% споживачів. Без електрики залишається 85 населених пунктів, що перебувають у 5-км зоні від кордону з рф та лінії фронту. Там фактично неможливо провести розмінування, але ми робимо усе, щоб відновити живлення і в цих населених пунктах", - зазначив Синєгубов.
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