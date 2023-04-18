Враг продолжает наступать на четырех направлениях: украинские военные отбили около 30 атак
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают наступать на четырех направлениях, украинские военные отбили около 30 атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток, на указанных участках фронта, отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183130 человек, 3661 танков и сотен единиц военной техники.