Враг продолжает наступать на четырех направлениях: украинские военные отбили около 30 атак

Детали

Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток, на указанных участках фронта, отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183130 человек, 3661 танков и сотен единиц военной техники.