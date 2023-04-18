Ворог продовжує наступати на чотирьох напрямках: українські військові відбили близько 30 атак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують наступати на чотирьох напрямках, українські військові відбили близько 30 атак, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183130 осіб, 3661 танків та сотень одиниць військової техніки.