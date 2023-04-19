Враг продолжает массированно обстреливать Харьковскую область, женщина подорвалась на мине-"лепестке"

Детали

По словам главы ОВА, ситуация следующая:



Вчера вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск . Повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. В результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им оказали на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется.

. Повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. В результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им оказали на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В села Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждено не менее 5 жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждено не менее 5 жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В результате обстрела пгт Двуречная Купянского района была ранена 77-летняя женщина. Госпитализирована в тяжелом состоянии.

Купянского района была ранена 77-летняя женщина. Госпитализирована в тяжелом состоянии.

В села Кутковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.

Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.

Остается высокой минная опасность. В Балаклее Изюмского района женщина 60 лет в центре города наступила на противопехотную мину "Лепесток". Госпитализирована с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

"В области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 20 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов. На линии соприкосновения наши защитники надежно держат позиции и продолжают уничтожать живую силу и технику врага. Верим в ВСУ и совместно работаем на Победу!" - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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