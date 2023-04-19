Ворог продовжує масовано обстрілювати Харківщину, жінка підірвалася на міні-"пелюстці"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Залишається високою мінна небезпека. Є постраждалі. Про це інформує УНН, посилаючись на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ситуація наступна:
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- Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
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- У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення отримала 18-річна дівчина. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.
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- Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку. Госпіталізована у важкому стані.
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- У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.
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Залишається високою мінна небезпека. У Балаклії Ізюмського району жінка 60 років у центрі міста наступила на протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізована з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості.
"В області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 20 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити живу силу і техніку ворога. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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