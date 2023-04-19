Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника", — повідомили у Генштабі.
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Також у Генштабі ЗСУ зазначили, що "було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА (“Орлан-10” і "Суперкам"), а також 8 ударних (7 - типу "Шахед-136" та 1 - "Ланцет").