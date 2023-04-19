Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника", — сообщили в Генштабе.

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Также в Генштабе ВСУ отметили, что "было сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА (“Орлан-10” и "Суперкам"), а также 8 ударных (7 - типа "Шахед-136" и 1 - "Ланцет").