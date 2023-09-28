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Враг начал применять ударные дроны более интенсивно - Игнат

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска начали применять ударные дроны типа Shahed и других типов более интенсивно. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Мы видим, что враг... более интенсивно применять начал ударные БПЛА типа Shahed и других типов. К сожалению, враг имеет возможности сейчас производить и собственную продукцию по ударным беспилотникам. Поэтому в этом плане есть действительно новые вызовы и угрозы, должны на них реагировать и применять тоже новые средства противодействия, которые можем себе позволить в настоящее время", - указал Игнат.

Детали

По его словам, тема ПВО на международных встречах, в частности в формате "Рамштайн", "всегда будет топовой, потому что враг будет и в дальнейшем, возможно, терроризировать нашу и критическую инфраструктуру, и топливно-энергетический сектор и другие объекты".

Игнат добавил, что вражеская атака дронами этой ночью была не самая большая, но "довольно мощная".

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили 34 из 44 вражеских "шахедов".

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