Ворог почав застосовувати ударні дрони більш інтенсивно - Ігнат

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"Ми бачимо, що ворог... більш інтенсивно застосовувати почав ударні БпЛА типу Shahed та інших типів. На жаль, ворог має можливості зараз виготовляти і власну продукцію стосовно ударних безпілотників. Тому в цьому плані є дійсно нові виклики та загрози, маємо на них реагувати і застосовувати теж нові засоби протидії, які можемо собі дозволити на цей час", - вказав Ігнат.

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З його слів, тема ППО на міжнародних зустрічах, зокрема у форматі "Рамштайн", "завжди буде топовою, тому що ворог буде і надалі, можливо, тероризувати нашу і критичну інфраструктуру, і паливно-енергетичний сектор й інші об'єкти".

Ігнат додав, що ворожа атака дронами цієї ночі була не найбільша, але "доволі потужна".

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили 34 з 44 ворожих "шахедів".