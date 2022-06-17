Враг обстрелял Сумщину с территории рф

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Краснопольскую общину в Сумской области оккупанты обстреливали из минометов и артиллерии с территории рф, а также запускали беспилотники. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

“Краснопольская община: после 15 часа залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другой — уничтожен. После 19 часов по территории общины начался минометный обстрел с территории россии, 24 приходы. После 20 часов враги начали артобстрел с „Градов“, всего около 80 приходов”, — написал Живицкий.

По его информации, в результате обстрелов поврежден объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения. Жертв нет.

Также оккупанты обстреляли Миропольскую общину.

“С 19:30 начался минометный и артиллерийский обстрелы Миропольской общины. Общее количество разрывов — 40, из них: 12 мин 120 мм, 15 снарядов 122 мм, 13 снарядов— 152 мм. Жертв во всех случаях нет”, — добавил он.

Напомним

Сумскую область утром, 17 июня, русские захватчики снова обстреляли из минометов.

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