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Ворог обстріляв Сумщину з території рф

Ворог обстріляв Сумщину з території рф

Київ • УНН

 • 102249 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Краснопільську громаду на Сумщині окупанти обстрілювали з мінометів та артилерії з території рф, а також запускали безпілотники. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

“Краснопільська громада: після 15 години залетіло два ворожих безпілотники. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший — знищено. Після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території росії, 24 приходи. Після 20 години вороги почали артобстріл з „Градів“, усього близько 80 приходів”, — написав Живицький.

За його інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення. Жертв немає.

Також окупанти обстріляли Миропільську громаду.

“З 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів — 40, з них: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів— 152 мм. Жертв в усіх випадках немає”, — додав він.

Нагадаємо

Сумську область вранці, 17 червня, російські загарбники знову обстріляли з мінометів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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