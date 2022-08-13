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Враг обстрелял приграничные с россией районы из авиации - Госпогранслужба

Киев • УНН

 • 133390 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вчера с территории россии враг обстрелял пограничье Украины. Под огнем оказались пять громад Сумской области, три громады Черниговской области и Золочевская громада Харьковской области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Враг обстрелял приграничные с россией районы из авиации - Госпогранслужба

Детали

Враг ударил из авиации, минометов, крупнокалиберного стрелкового оружия, ствольной и реактивной артиллерии.

По территории Николаевской и Хотинской громад Сумской области из самолета выпущено 10 ракет. В результате авиаудара загорелось поле с пшеницей. Также вражеский дрон сбрасывал взрывчатку на Новгород-Северскую громаду, указали в ГПСУ.

При этом в ОК "Север" сообщили, что ночь на 13 августа на территории Черниговской и Сумской областей в пределах района ответственности была тихой. Российские войска начали обстрел пограничных населенных пунктов с 8:30 часов.

Так, указали в командовании, почти одновременно с 08:35 и почти до 9 часов враг обстрелял пограничье Черниговской и Сумской областей:

  • Сообщено о пяти взрывах из ствольной артиллерии в район населенного пункта Горск Сновской территориальной громады Черниговской области. 
  • Из минометов 120 мм и ствольной артиллерии российские войска обстреляли и пограничье Шосткинского района Сумской области.
  • Зафиксировано 12 взрывов по территории природоохранного заказника Шалыгинской территориальной громады.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодня утром оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии.

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