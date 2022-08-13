Ворог обстріляв прикордонні з росією райони із авіації - Держприкордонслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Учора з території росії ворог обстріляв прикордоння України. Під вогнем опинилися п‘ять громад Сумщини, три громади Чернігівщини та Золочівська громада Харківщини. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає УНН.
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Ворог вдарив із авіації, мінометів, великокаліберної стрілецької зброї, ствольної та реактивної артилерії.
По території Миколаївської та Хотінської громад на Сумщині з літака випущено 10 ракет. Внаслідок авіаудару загорілося поле з пшеницею. Також ворожий дрон скидав вибухівки на Новгород-Сіверську громаду, вказали у ДПСУ.
При цьому в ОК "Північ" повідомили, що ніч на 13 серпня на території Чернігівської та Сумської областей у межах району відповідальності була тихою. Російська війська почали обстріл прикордонних населених пунктів із 8:30 години.
Так, вказали у командуванні, майже в один час з 08:35 та майже до 9 години ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини:
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- Повідомлено про п’ять вибухів зі ствольної артилерії в район населеного пункту Гірськ Сновської територіальної громади Чернігівської області.
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- З мінометів 120 мм та ствольної артилерії російські війська обстріляли і прикордоння Шосткинського району на Сумщині.
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- Зафіксовано 12 вибухів по території природоохоронного заказника Шалигинської територіальної громади.
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Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що сьогодні зранку окупанти обстріли Сумщину з мінометів та артилерії.