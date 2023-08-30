Враг на Запорожье нанес восемь авиаударов, из-за атак рф есть трое раненых - ОВА

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"За минувшие сутки военнослужащие рф нанесли 106 ударов по 26 населенным пунктам. Зафиксировано восемь авиаударов по Орехову, Роботино и Малой Токмачке, пять РСЗО-обстрелов по Левадному, Малиновке, Темировке, Полтавке и Новодаровке, а также БПЛА-атаки по Ольговскому и Каменскому", - рассказал Малашко в Telegram.

По словам главы ОВА, 91 артиллерийский обстрел пришелся по территории Темировки, Новоданиловки, Затишья, Белогорья, Полтавки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

"Во время вражеского артиллерийского обстрела Каменского ранения получили мужчины 38 и 40 лет, а также 51-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - отметил Малашко.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним

В двух районах Запорожской области началась обязательная эвакуация детей.