Ворог на Запоріжжі завдав вісім авіаударів, через атаки рф є троє поранених - ОВА

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"За минулу добу військовослужбовці рф завдали 106 ударів по 26 населених пунктах. Зафіксовано вісім авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, п'ять РСЗВ-обстрілів по Левадному, Малинівці, Темирівці, Полтавці й Новодарівці, а також БПЛА-атаки по Ольгівському та Кам'янському", - розповів Малашко у Telegram.

Зі слів голови ОВА, 91 артилерійський обстріл прийшовся по території Темирівки, Новоданилівки, Затишшя, Білогір'я, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню.

"Під час ворожого артилерійського обстрілу Кам'янського поранення отримали чоловіки 38 та 40 років, а також 51-річна жінка. Постраждалих доставлено в лікувальну установу та надано необхідну медичну допомогу", - зазначив Малашко.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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