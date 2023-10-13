Враг за прошедшие сутки нанес ракетный удар под Николаевом, обстреливает Очаков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские войска в прошедшие сутки нанесли ракетный удар за пределами Николаева, обстреливают Очаков из артиллерии. Ночью обломки вражеской ракеты повредили дома в одной из громад Николаевской области. Об этом сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Днем, 12 октября, в 12:30 враг нанес ракетный удар по открытой территории за пределами города. Пострадавших нет", - указал Ким в Telegram.
Детали
По его словам, по районам ситуация следующая:
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- Николаевский район:
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- Вчера, 12 октября, в 12:45 и сегодня, 13 октября, в 05:30 зафиксированы артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет.
- Также вчера, 12 октября, в 17:46, 23:00 и сегодня утром, 13 октября, в 05:32 враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской громады и его акватории. Пострадавших нет.
- Вчера, 12 октября, в 12:37 в результате вражеского обстрела произошло возгорание сухой травы на территории населенного пункта Шевченковской громады. Пострадавших нет.
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- Баштанский район: в полночь, 13 октября, в 00:05 в результате падения обломков вражеской ракеты в населенном пункте Привольненской громады повреждены частные дома. Пострадавших нет.
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- Вознесенский район: вчера, 12 октября, в 21:12 в результате ракетной атаки на территории района загорелась трава на приусадебном участке. Пострадавших нет.
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Дополнение
В Николаевской области в ночь на 12 октября уничтожили четыре "шахеда".