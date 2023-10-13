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Враг за прошедшие сутки нанес ракетный удар под Николаевом, обстреливает Очаков

Враг за прошедшие сутки нанес ракетный удар под Николаевом, обстреливает Очаков

Киев • УНН

 • 327642 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские войска в прошедшие сутки нанесли ракетный удар за пределами Николаева, обстреливают Очаков из артиллерии. Ночью обломки вражеской ракеты повредили дома в одной из громад Николаевской области. Об этом сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"Днем, 12 октября, в 12:30 враг нанес ракетный удар по открытой территории за пределами города. Пострадавших нет", - указал Ким в Telegram.

Детали

По его словам, по районам ситуация следующая:

  • Николаевский район:
  • Вчера, 12 октября, в 12:45 и сегодня, 13 октября, в 05:30 зафиксированы артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет.
  • Также вчера, 12 октября, в 17:46, 23:00 и сегодня утром, 13 октября, в 05:32 враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков Очаковской громады и его акватории. Пострадавших нет.
  • Вчера, 12 октября, в 12:37 в результате вражеского обстрела произошло возгорание сухой травы на территории населенного пункта Шевченковской громады. Пострадавших нет.
  • Баштанский район: в полночь, 13 октября, в 00:05 в результате падения обломков вражеской ракеты в населенном пункте Привольненской громады повреждены частные дома. Пострадавших нет.
  • Вознесенский район: вчера, 12 октября, в 21:12 в результате ракетной атаки на территории района загорелась трава на приусадебном участке. Пострадавших нет.

Дополнение

В Николаевской области в ночь на 12 октября уничтожили четыре "шахеда".

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