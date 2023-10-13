Ворог минулої доби завдав ракетний удар під Миколаєвом, обстрілює Очаків

Цитата

"Удень, 12 жовтня, о 12:30 ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами міста. Постраждалих немає", - вказав Кім у Telegram.

Деталі

З його слів, по районах ситуація така:



Миколаївський район:

район:



Вчора, 12 жовтня, о 12:45 та сьогодні, 13 жовтня, о 05:30 зафіксовано артилерійські обстріли по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 12 жовтня, о 17:46, 23:00 та сьогодні вранці, 13 жовтня, о 05:32 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади та його акваторії. Постраждалих немає.

Вчора, 12 жовтня, о 12:37 внаслідок ворожого обстрілу відбулося займання сухої трави на території населеного пункту Шевченківської громади. Постраждалих немає.



Баштанський район: опівночі, 13 жовтня, о 00:05 внаслідок падіння уламків ворожої ракети в населеному пункті Привільненської громади пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.

район: опівночі, 13 жовтня, о 00:05 внаслідок падіння уламків ворожої ракети в населеному пункті Привільненської громади пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.

Вознесенський район: учора, 12 жовтня, о 21:12 внаслідок ракетної атаки на території району зайнялась трава на присадибній ділянці. Постраждалих немає.

район: учора, 12 жовтня, о 21:12 внаслідок ракетної атаки на території району зайнялась трава на присадибній ділянці. Постраждалих немає.

Доповнення

На Миколаївщині у ніч на 12 жовтня знищили чотири "шахеди".