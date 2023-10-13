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Ворог минулої доби завдав ракетний удар під Миколаєвом, обстрілює Очаків

Ворог минулої доби завдав ракетний удар під Миколаєвом, обстрілює Очаків

Київ • УНН

 • 327643 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби завдали ракетний удар за межами Миколаєва, обстрілюють Очаків з артилерії. Уночі уламки ворожої ракети пошкодили будинки в одній з громад Миколаївської області. Про це повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Удень, 12 жовтня, о 12:30 ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами міста. Постраждалих немає", - вказав Кім у Telegram.

Деталі

З його слів, по районах ситуація така:

  • Миколаївський район:
  • Вчора, 12 жовтня, о 12:45 та сьогодні, 13 жовтня, о 05:30 зафіксовано артилерійські обстріли по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає.
  • Також вчора, 12 жовтня, о 17:46, 23:00 та сьогодні вранці, 13 жовтня, о 05:32 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади та його акваторії. Постраждалих немає.
  • Вчора, 12 жовтня, о 12:37 внаслідок ворожого обстрілу відбулося займання сухої трави на території населеного пункту Шевченківської громади. Постраждалих немає.
  • Баштанський район: опівночі, 13 жовтня, о 00:05 внаслідок падіння уламків ворожої ракети в населеному пункті Привільненської громади пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.
  • Вознесенський район: учора, 12 жовтня, о 21:12 внаслідок ракетної атаки на території району зайнялась трава на присадибній ділянці. Постраждалих немає.

Доповнення

На Миколаївщині у ніч на 12 жовтня знищили чотири "шахеди".

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