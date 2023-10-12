На Миколаївщині вночі знищили чотири "шахеди", ворог бив по Очакову

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"У ніч на 12 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Також протягом минулої доби, 11 жовтня, в області знищено розвідувальний БпЛА «Supercam»", - повідомив Кім у Telegram.

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Зі слів голови ОВА, у Миколаївському районі вчора, 11 жовтня, близько 11:33, 11:49 та 14:54 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада. Внаслідок одного з обстрілів, падіння уламків боєприпасів спричинило займання сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Також 12 жовтня, о 01:19, за даними Кіма, ворог завдав удару по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

"Уночі, з 11 на 12 жовтня, о 23:55 та 04:00 зафіксовано удари з РСЗВ по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється", - зазначив голова ОВА.

О 01:40 у Шевченківській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, з його слів, виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Нагадаємо

Сили оборони вночі збили 28 із 33 "шахедів".