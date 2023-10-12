В Николаевской области ночью уничтожили четыре "шахеда", враг бил по Очакову
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Николаевской области в ночь на 12 октября Силы обороны уничтожили четыре вражеских ударных дрона типа Shahed, из-за обломков горела трава. Также российские войска ночью нанесли удары по Очакову. Об этом сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"В ночь на 12 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено четыре ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Также в течение минувших суток, 11 октября, в области уничтожен разведывательный БпЛА «Supercam»", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, в Николаевском районе вчера, 11 октября, около 11:33, 11:49 и 14:54 артиллерийским обстрелам подверглась Куцурубская громада. В результате одного из обстрелов, падение обломков боеприпасов вызвало возгорание сухой травы на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
Также 12 октября, в 01:19, по данным Кима, враг нанес удар по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.
"Ночью, с 11 на 12 октября, в 23:55 и 04:00 зафиксированы удары из РСЗО по городу Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется", - отметил глава ОВА.
В 01:40 в Шевченковской громаде в результате падения обломков вражеского БпЛА, сбитого силами ПВО, по его словам, возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
Напомним
Силы обороны ночью сбили 28 из 33 "шахедов".