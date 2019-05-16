Враг 4 раза обстрелял позиции украинских военных в донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. По состоянию на 11:00 боевики 4 раза обстреляли позиции защитников Украины в донецком направлении. Об этом сообщил во время брифинга руководитель пресс-центра Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 11:00 российско-оккупационные войска осуществили 4 прицельных обстрела позиций защитников Украины в донецком направлении", - сообщил он.
Так, с полуночи враг совершил минометный обстрел украинских защитников Новотроицкого. С направления от оккупированного Докучаевска противник в течение получаса выпустил 5 мин 82-го калибра, сопровождая обстрел огнем из АГС и стрелкового оружия.
С 1:40 оккупанты вели прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия в районе Богдановки.
С 2:35, в течение получаса, от оккупированного села Верхнешироковское, враг также применял гранатометы по позициям украинских защитников Павлополя.
После относительного затишья, российско-оккупационные войска с 10:35 начали обстрел украинских защитников Водяного. От оккупированного села Азов противник выпустил 6 мин калибра 82 мм.
По имеющейся информации, потерь среди украинских военных от начала текущих суток в результате вражеских обстрелов нет.
Как сообщал УНН, накануне, 15 мая боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня.