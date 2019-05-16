ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 18 разів українських військових: “двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу села Павлопіль; з мінометів калібру 120 мм — біля міста Мар’їнка; тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Миколаївка; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Новотроїцьке; п’ять разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка; двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Новоселівка Друга; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля села Лебединське; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Талаківка; з автоматичних станкових гранатометів — в районі населеного пункту Піски; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Гнутове. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні шість разів: двічі з мінометів калібру 82 мм — поблизу населеного пункту Золоте-4; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Південне; з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Новгородське; з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Піщане; зі стрілецької зброї — біля населеного пункту Щастя”.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. За даними розвідки Об’єднаних сил, 15 травня один бойовик був знищений, також противник втратив один безпілотний літальний апарат.

“Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“: з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Новотроїцьке; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів — біля населеного пункту Павлопіль. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.