Ворог 4 рази обстріляв позиції українських військових на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Станом на 11:00 бойовики 4 рази обстріляли позиції захисників України на донецькому напрямку. Про це повідомив під час брифінгу речник прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 11:00 російсько-окупаційні війська здійснили 4 прицільні обстріли позицій захисників України на донецькому напрямку", - повідомив він.
Так, з опівночі ворог здійснив мінометний обстріл українських оборонців Новотроїцького. З напрямку від окупованого Докучаєвська противник протягом півгодини випустив 5 мін 82-го калібру, супроводжуючи обстріл вогнем з АГС та стрілецької зброї.
З 01:40 окупанти вели прицільний обстріл позицій українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї в районі Богданівки.
З 02:35, протягом півгодини, від окупованого села Верхньошироківське ворог також застосовував гранатомети по позиціях українських оборонців Павлополя.
Після відносного затишшя, російсько-окупаційні війська з 10:35 розпочали обстріл українських оборонців Водяного. Від окупованого села Азов противник випустив 6 мін калібру 82 мм.
За наявною інформацією, втрат серед українських військових від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів немає.
Як повідомляв УНН, напередодні, 15 травня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню.