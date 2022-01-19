ВОЗ заявляет, что пандемия "еще не закончилась"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия COVID-19 далека от завершения. Об этом заявил журналистам во вторник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус из штаб-квартиры агентства в Женеве, пишет УНН.
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“Эта пандемия еще далеко не закончилась и с невероятным ростом количества случаев "Омикрон" во всем мире, вероятно, появятся новые варианты, поэтому отслеживание и оценка остаются критически важными”, — заявил глава ВОЗ.
Дополнение
Глава ВОЗ предостерег от того, чтобы считать "Омикрон" с высокой степенью передачи легким вариантом, который вызывает новые вспышки по миру после того, как был впервые обнаружен на юге Африки в ноябре.
На фоне вспышек правительства вводят новые ограничения и ускоряют развертывание кампаний бустерной вакцинации.
Европа находится в эпицентре новых вспышек: количество новых случаев заболевания в Германии превысило 100 тысяч, а Франция сообщила о почти полмиллиона случаев во вторник.
На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано пять миллионов случаев, и ВОЗ прогнозирует, что "Омикрон" может заразить половину всех европейцев к марту, заполняя больницы по всему континенту.