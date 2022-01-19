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15 марта, 19:03 • 107958 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146696 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125640 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119014 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106003 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102014 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95193 просмотра

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ВОЗ заявляет, что пандемия "еще не закончилась"

ВОЗ заявляет, что пандемия "еще не закончилась"

Киев • УНН

 • 18819 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия COVID-19 далека от завершения. Об этом заявил журналистам во вторник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус из штаб-квартиры агентства в Женеве, пишет УНН.

Цитата:

“Эта пандемия еще далеко не закончилась и с невероятным ростом количества случаев "Омикрон" во всем мире, вероятно, появятся новые варианты, поэтому отслеживание и оценка остаются критически важными”, — заявил глава ВОЗ.

Дополнение

Глава ВОЗ предостерег от того, чтобы считать "Омикрон" с высокой степенью передачи легким вариантом, который вызывает новые вспышки по миру после того, как был впервые обнаружен на юге Африки в ноябре.

На фоне вспышек правительства вводят новые ограничения и ускоряют развертывание кампаний бустерной вакцинации.

Европа находится в эпицентре новых вспышек: количество новых случаев заболевания в Германии превысило 100 тысяч, а Франция сообщила о почти полмиллиона случаев во вторник.

На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано пять миллионов случаев, и ВОЗ прогнозирует, что "Омикрон" может заразить половину всех европейцев к марту, заполняя больницы по всему континенту.

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