У Німеччині вперше понад 100 тисяч випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Німеччині кількість виявлених випадків коронавірусу за добу вперше досягла позначки у понад 100 тисяч. Про це повідомили в Інституті імені Роберта Коха, пише УНН.
Деталі
Так, у середу, 19 січня, стало відомо, що у ФРН за останню добу зафіксовано 112 323 випадків зараження.
За минулу добу у Німеччині від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 239 пацієнтів.
Таким чином загальна кількість померлих від COVID-19 в Німеччині досягла 116 081 людини.
Усього з початку пандемії у Німеччині коронавірусом заразилися понад вісім мільйонів людей. Наразі у країні домінантним є "Омікрон"-варіант коронавірусу, його виявляють у 70 відсотках усіх випадків.
Доповнення
Станом на ранок у світі на COVID-19 захворіло понад 335 млн людей.
Минулого тижня в Європі було зареєстровано п’ять мільйонів випадків, і ВООЗ прогнозує, що "Омікрон" може заразити половину всіх європейців до березня, заповнюючи лікарні по всьому континенту.