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The New York Times

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Шахед-136

У Німеччині вперше понад 100 тисяч випадків COVID-19 за добу

У Німеччині вперше понад 100 тисяч випадків COVID-19 за добу

Київ • УНН

 • 20375 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Німеччині кількість виявлених випадків коронавірусу за добу вперше досягла позначки у понад 100 тисяч. Про це повідомили в Інституті імені Роберта Коха, пише УНН.

Деталі

Так, у середу, 19 січня, стало відомо, що у ФРН за останню добу зафіксовано 112 323 випадків зараження.

За минулу добу у Німеччині від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 239 пацієнтів.

Таким чином загальна кількість померлих від COVID-19 в Німеччині досягла 116 081 людини.

Усього з початку пандемії у Німеччині коронавірусом заразилися понад вісім мільйонів людей. Наразі у країні домінантним є "Омікрон"-варіант коронавірусу, його виявляють у 70 відсотках усіх випадків.

Доповнення

Станом на ранок у світі на COVID-19 захворіло понад 335 млн людей.

Минулого тижня в Європі було зареєстровано п’ять мільйонів випадків, і ВООЗ прогнозує, що "Омікрон" може заразити половину всіх європейців до березня, заповнюючи лікарні по всьому континенту.

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