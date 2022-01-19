В Германии впервые более 100 тысяч случаев COVID-19 в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Германии количество выявленных случаев коронавируса за сутки впервые достигло отметки более чем в 100 тысяч. Об этом сообщили в Институте имени Роберта Коха, пишет УНН.
Детали
Так, в среду, 19 января, стало известно, что в ФРГ за последние сутки зафиксировано 112 323 случаев заражения.
За прошедшие сутки в Германии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 239 пациентов.
Таким образом общее число умерших от COVID-19 в Германии достигло 116 081 человека.
Всего с начала пандемии в Германии коронавирусом заразились более восьми миллионов людей. Сейчас в стране доминантным является "Омикрон" - вариант коронавируса, его выявляют в 70 процентах всех случаев.
Дополнение
По cостоянию на утро в мире на COVID-19 заболело более 335 млн человек.
На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано пять миллионов случаев, и ВОЗ прогнозирует, что "Омикрон" может заразить половину всех европейцев к марту, заполняя больницы по всему континенту.