ВООЗ заявляє, що пандемія “ще не закінчилася”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що пандемія COVID-19 є далекою від завершення. Про це заявив журналістам у вівторок голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус зі штаб-квартири агентства в Женеві, пише УНН.
Цитата:
“Ця пандемія ще далеко не закінчилася і з неймовірним зростанням кількості випадків "Омікрон" у всьому світі, ймовірно, з'являться нові варіанти, тому відстеження та оцінка залишаються критично важливими”, — заявив голова ВООЗ.
Доповнення
Голова ВООЗ застеріг від того, щоб вважати "Омікрон" з високим ступенем передачі легким варіантом, що викликає нові спалахи по світу після того, як його було вперше виявлено на півдні Африки в листопаді.
На тлі спалахів уряди вводять нові обмеження і прискорюють розгортання кампаній бустерної вакцинації.
Європа перебуває в епіцентрі нових спалахів: кількість нових випадків захворювання в Німеччині перевищила 100 тисяч, а Франція повідомила про майже пів мільйона випадків у вівторок.
Минулого тижня в Європі було зареєстровано п’ять мільйонів випадків, і ВООЗ прогнозує, що "Омікрон" може заразити половину всіх європейців до березня, заповнюючи лікарні по всьому континенту.