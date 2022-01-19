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ВООЗ заявляє, що пандемія “ще не закінчилася”

ВООЗ заявляє, що пандемія “ще не закінчилася”

Київ • УНН

 • 18824 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що пандемія COVID-19 є далекою від завершення. Про це заявив журналістам у вівторок голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус зі штаб-квартири агентства в Женеві, пише УНН.

Цитата:

“Ця пандемія ще далеко не закінчилася і з неймовірним зростанням кількості випадків "Омікрон" у всьому світі, ймовірно, з'являться нові варіанти, тому відстеження та оцінка залишаються критично важливими”, — заявив голова ВООЗ.

Доповнення

Голова ВООЗ застеріг від того, щоб вважати "Омікрон" з високим ступенем передачі легким варіантом, що викликає нові спалахи по світу після того, як його було вперше виявлено на півдні Африки в листопаді.

На тлі спалахів уряди вводять нові обмеження і прискорюють розгортання кампаній бустерної вакцинації.

Європа перебуває в епіцентрі нових спалахів: кількість нових випадків захворювання в Німеччині перевищила 100 тисяч, а Франція повідомила про майже пів мільйона випадків у вівторок.

Минулого тижня в Європі було зареєстровано п’ять мільйонів випадків, і ВООЗ прогнозує, що "Омікрон" може заразити половину всіх європейців до березня, заповнюючи лікарні по всьому континенту.

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