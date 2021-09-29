ВОЗ выявила 80 случаев сексуального насилия во время борьбы с Эбола в Демократической Республике Конго

Детали

Было выявлено более 80 предполагаемых случаев сексуального насилия, включая обвинения в причастности 20 сотрудников ВОЗ.

Рассмотрение ООН последовало за публикацией расследования, проведенного в октябре 2020 The New Humanitarian и Thomson Reuters Foundation, в котором не менее 30 женщин обвинили мужчин, работающих во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в сексуальной эксплуатации и надругательства.

В общей сложности 51 женщина сообщила о злоупотреблениях не только в таких органах ООН, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международная организация по миграции (МОМ), но и в организациях по оказанию помощи, таких как Oxfam, “Врачи без границ” (MSF), World Vision и ALIMA.

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“Первое, что я хочу сказать жертвам и пострадавшим ... (это) мне жаль”, — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции после выхода доклада.

“Моей первоочередной задачей является то, чтобы виновные не оправдывались, а были привлечены к ответственности”, — добавил он.

Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моет заявил, что агентство “смирилось, ужаснулись и разбило сердце” результатами расследования.

Привлеченные граждане Конго и иностранцы

Личности 83 предполагаемых злоумышленников теперь известны власти ООН. К ним причастны как граждане Конго, так и иностранцы. В 21 случае следователи ООН с уверенностью установили, что предполагаемые злоумышленники были сотрудниками ВОЗ во время борьбы с Эбола.

Большинство предполагаемых злоумышленников были конголезскими сотрудниками, нанятыми на временной основе, которые обвиняются в использовании своих очевидных полномочий для получения сексуальных услуг, говорится в докладе.

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Комиссия опросила десятки женщин, которым предлагали работу в обмен на секс. Они также опросили тех, кто предположительно стал жертвой изнасилования, и таких случаев было выявлено девять.

Жертвы не получали никакой поддержки

35-страничный отчет рисует мрачную картину того, что пережили жертвы, и подчеркивает “масштабы случаев сексуальной эксплуатации и надругательства в ответ на 10-ю вспышка Эбола, все это способствовало повышению уязвимости “предполагаемых жертв”.

Предполагаемые жертвы “не были обеспечены необходимой поддержкой и помощью, необходимой при таком унизительном опыте”, говорится в докладе.

Были обнаружены “явные структурные сбои и неготовность к управлению рисками, связанными со случаями сексуальной эксплуатации и надругательства”, при этом следователи подчеркнули “чувство безнаказанности персонала учреждения со стороны предполагаемых жертв”.