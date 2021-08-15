У Кот-Д'івуарі вперше за 25 років зафіксували Еболу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Республіці Кот-Д'івуар зареєстрували перший за 25 років випадок зараження лихоманкою Ебола. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву ВООЗ.
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Інфікування виявили у місті Абіджан, щона півдні Кот-д'івуару. У ВООЗ заявили про намір розгорнути в Республіці групу експертів для запобігання поширенню захворювання і для посилення місцевої профілактики інфекції. Зазначають, що хворий чоловік прибув з Гвінеї.
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"Міністерство охорони Здоров'я Кот-д'івуару підтвердило сьогодні перший випадок Еболи в країні з 1994 року. Інститут Пастера підтвердив наявність захворювання, викликаного вірусом Ебола, в зразках пацієнта, який був госпіталізований в місті Абіджан після прибуття з Гвінеї", - зазначено в прес-релізі ВООЗ.
Нагадаємо
У другій половині червня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про завершення в Гвінеї спалаху лихоманки Ебола, що забрала життя 12 людей,