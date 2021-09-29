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ВООЗ виявила 80 випадків сексуального насильства під час боротьби з Ебола в Демократичній Республіці Конго

ВООЗ виявила 80 випадків сексуального насильства під час боротьби з Ебола в Демократичній Республіці Конго

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ООН у вівторок опублікувала остаточний звіт незалежної комісії за звинуваченнями в сексуальних зловживаннях з боку співробітників гуманітарних організацій під час спалаху Ебола в Демократичній Республіці Конго в період з 2018 по 2020 рік, передає УНН.

Деталі

Було виявлено понад 80 передбачуваних випадків сексуального насильства, включаючи звинувачення в причетності 20 співробітників ВООЗ.

Розгляд ООН було за публікацією розслідування, проведеного в жовтні 2020 року The New Humanitarian і Thomson Reuters Foundation, в якому щонайменше 30 жінок звинуватили чоловіків, що працюють у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), в сексуальної експлуатації та наругу.

В цілому 51 жінка повідомила про зловживання не тільки в таких органах ООН, як ВООЗ, ЮНІСЕФ та Міжнародна організація з міграції (МОМ), але і в організаціях з надання допомоги, таких як Oxfam, “Лікарі без кордонів” (MSF), World Vision і ALIMA.

Цитата

“Перше, що я хочу сказати жертвам і постраждалим ... (це) мені шкода”, — сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на прес-конференції після виходу доповіді.

“Моїм першочерговим завданням є те, щоб винні не виправдовувалися, а були притягнуті до відповідальності”, — додав він.

Регіональний директор ВООЗ по Африці Матшідісо миє заявив, що агентство “змирилося, жахнулися і розбило серце” результатами розслідування.

Залучені громадяни Конго і іноземці

Особистості 83 передбачуваних зловмисників тепер відомі владі ООН. До них причетні як громадяни Конго, так і іноземці. У 21 випадку слідчі ООН з упевненістю встановили, що передбачувані зловмисники були співробітниками ВООЗ під час боротьби з Ебола.

Більшість передбачуваних зловмисників були конголезькими співробітниками, найнятими на тимчасовій основі, які звинувачуються у використанні своїх очевидних повноважень для одержання сексуальних послуг, йдеться в доповіді.

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Комісія опитала десятки жінок, яким пропонували роботу в обмін на секс. Вони також опитали тих, хто імовірно став жертвою зґвалтування, і таких випадків було виявлено дев’ять.

Жертви не отримували ніякої підтримки

35-сторінковий звіт малює похмуру картину того, що пережили жертви, і підкреслює “масштаби випадків сексуальної експлуатації та наруги у відповідь на 10-ту спалах Ебола, все це сприяло підвищенню уразливості” передбачуваних жертв “.

Передбачувані жертви “не були забезпечені необхідною підтримкою і допомогою, необхідної при такому принизливому досвіді”, йдеться в доповіді.

Були виявлені “явні структурні збої і неготовність до управління ризиками, пов’язаними з випадками сексуальної експлуатації та наруги”, при цьому слідчі підкреслили “відчуття безкарності персоналу установи з боку передбачуваних жертв”.

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