ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

По словам Набарро, ключом к победе над COVID-19 является доверие между властью и населением. В качестве примера он привел Швецию. “В Швеции правительство оказалось способным довериться обществу, а общество смогло довериться правительству”, — пояснил Набарро.

Подход власти европейской страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал правильно воспринятым населением. Стокгольм, по словам Набарро, положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные мероприятия. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем.

По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является “грубым инструментом”, который серьезно сказывается на доходах людей и малого бизнеса.

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В июле в Швеции по требованию оппозиции была создана специальная комиссия, которая должна дать оценку действиям власти во время эпидемии COVID-19. По данным американского университета Джонса Хопкинса до 1 сентября в стране зафиксировано более 84 тыс. больных коронавирусной инфекции. Умерли 5,8 тыс. человек. В соседней Дании заразились более 17 тыс. человек, умерло 624.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.