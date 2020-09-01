ВООЗ поставила в приклад шведську стратегію боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Стратегія Швеції по введенню м’яких обмежень в якості боротьби з пандемією коронавірусної інфекції повинна стати зразком для інших країн в довгостроковій перспективі. Про це заявив спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) доктор Девід Набарро в інтерв’ю новозеландської радіостанції Magic, передає УНН.
За словами Набарро, ключем до перемоги над COVID-19 є довіра між владою і населенням. Як приклад він навів Швецію. “У Швеції уряд виявився здатним довіритися суспільству, а суспільство змогло довіритися уряду”, — пояснив Набарро.
Підхід влади європейської країни до боротьби з поширенням коронавірусу він назвав правильно сприйнятим населенням. Стокгольм, за словами Набарро, поклався на свідомість громадян і не став вводити жорсткі карантинні заходи. Такої ж політики слід дотримуватися іншим країнам в майбутньому.
На думку спецпосланця ВООЗ, жорсткий карантин є “грубим інструментом”, який серйозно б’є по доходах людей і малого бізнесу.
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У липні в Швеції на вимогу опозиції була створена спеціальна комісія, яка повинна дати оцінку діям влади під час епідемії COVID-19. За даними американського університету Джонса Хопкінса до 1 вересня в країні зафіксовано понад 84 тис. хворих коронавірусної інфекції. Померли 5,8 тис. осіб. У сусідній Данії заразилися понад 17 тис. осіб, померло 624.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.