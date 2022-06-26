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13:44 • 34577 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 58214 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 54195 просмотра

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12:52 • 32779 просмотра

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Актуальное
ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация

ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация

Киев • УНН

 • 159974 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Обезьяна оспа еще не является чрезвычайной ситуацией в мире, приняла Всемирная организация здравоохранения’я (ВОЗ) в субботу, но свою обеспокоенность по этому поводу выразил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Обозначение “глобальная чрезвычайная ситуация” пока касается только пандемии коронавируса и текущих усилий по ликвидации полиомиелита, и агентство ООН отказалось от применения его к вспышке обезьяньей оспы после совета совещания международных экспертов

По данным ВОЗ, за последние шесть недель было зарегистрировано более 3200 подтвержденных случаев оспы обезьян и одна смерть из 48 стран, где она обычно не распространяется.

В этом году также было зарегистрировано почти 1500 случаев заболевания и 70 смертей в Центральной Африке, где эта болезнь является более распространенной, в основном в Демократической Республике Конго.

Напомним

Согласно исследованию, патоген, вызвавший текущую вспышку обезьяньей оспы, мутировал удивительно сильно.

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