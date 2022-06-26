ВООЗ: мавпяча віспа ще не є надзвичайною ситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Мавпяча віспа ще не є надзвичайною ситуацією у світі, ухвалила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у суботу, але своє занепокоєння щодо цього висловив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Позначення “глобальна надзвичайна ситуація” наразі стосується лише пандемії коронавірусу та поточних зусиль з ліквідації поліомієліту, і агентство ООН відмовилося від застосування його до спалаху мавпячої віспи після поради наради міжнародних експертів.
За даними ВООЗ, за останні шість тижнів було зареєстровано понад 3200 підтверджених випадків віспи мавп і одна смерть з 48 країн, де вона зазвичай не поширюється.
Цього року також було зареєстровано майже 1500 випадків захворювання та 70 смертей у Центральній Африці, де ця хвороба є більш поширеною, в основному в Демократичній Республіці Конго.
Нагадаємо
Згідно з дослідженням, патоген, що викликав поточний спалах мавпячої віспи, мутував напрочуд сильно.