ВООЗ: мавпяча віспа ще не є надзвичайною ситуацією

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Позначення “глобальна надзвичайна ситуація” наразі стосується лише пандемії коронавірусу та поточних зусиль з ліквідації поліомієліту, і агентство ООН відмовилося від застосування його до спалаху мавпячої віспи після поради наради міжнародних експертів.

За даними ВООЗ, за останні шість тижнів було зареєстровано понад 3200 підтверджених випадків віспи мавп і одна смерть з 48 країн, де вона зазвичай не поширюється.

Цього року також було зареєстровано майже 1500 випадків захворювання та 70 смертей у Центральній Африці, де ця хвороба є більш поширеною, в основному в Демократичній Республіці Конго.

Нагадаємо

Згідно з дослідженням, патоген, що викликав поточний спалах мавпячої віспи, мутував напрочуд сильно.