"Они невероятные": победитель Евровидения поделился музыкой Go_A в Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Фронтмен итальянской группы-победителя Евровидения Måneskin Дамиано Давид, сразу после финала назвавший лучшим соперником в конкурсе украинскую группу Go_A, теперь опубликовал ссылку на их песню в Spotify. Об этом УНН сообщает со ссылкой на его Instagram.
Детали
Так, Дамиано Давид в Stories в своем Instagram отметил Go_A и добавил ссылку на их песню "Веснянка" в Spotify.
"Они невероятные", - написал Дамиано Давид.
Дополнение
Песня "Shum" группы Go_A, с которой они представляли Украину на Евровидении, попала к глобальный рейтинг ТОП-50 трендов Spotify. Песня занимает пятую строчку.
Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni", пятое итоговое и второе среди телезрителей Европы и Австралии - получили представители Украины, группа Go_A с песней "Shum". Добавим, что впервые за Украину - проголосовали телезрители всех стран-участниц Евровидения, чего не было и в победные для страны 2004 и 2016 годы.
Отметим, что вокалист итальянской группы Дамиано Давид назвал Украину лучшим соперником в этом году.