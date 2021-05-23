Євробачення-2021: за представників України проголосували глядачі усіх країн, у п'яти з них - на максимальний бал
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Переможцем музичного конкурсу Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Шум”. УНН зібрав дані про голосування телеглядачів.
Деталі
За підсумками голосування глядачів і журі італійці отримали в сумі 524 бали, випередивши на 25 балів найближчого переслідувача — Францію. В останній раз Італія перемагала на Євробаченні в 1990 році. В цілому ж це її третє золото.
“Це неймовірно, ми не очікували цього, і ми дуже щасливі!”, — сказала на прес-конференції бас-гітаристка Вікторія Де Анжеліс.
Музиканти подякували шанувальникам і глядачам, які віддали за них голоси, і повідомили, що до кінця року випустять новий альбом, а на грудень запланували тур. Зазначимо, що вокаліст італійської групи Даміано Давид — назвав Україну найкращим суперником в цьому році.
Виступ переможців — Італії:
Голосування глядачів за Україну
За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі всіх країн-учасниць музичного форуму. Зокрема від глядачів Україна отримала:
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- 1 бал від: Данії та Мальти
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- 2 бали від: Швейцарії
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- 4 бали від: Німеччини, Великої Британії, Албанії, Швеції, Північної Македонії
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- 5 балів від: Норвегії, Нідерландів, Сан-Марино, Греції та Естонії
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- 6 балів від: Іспанії, Грузії, Латвії, Кіпру та Болгарії
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- 7 балів від: Словенії, Австрії, Росії та Румунії
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- 8 балів від: Ірландії, Азербайджану, Сербії, Хорватії та Ісландії
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- 10 балів від: Австралії, Португалії, Фінляндії, Молдови, Чехії та Бельгії
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- максимальні 12 балів від: Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви
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Додамо, що вперше за Україну — проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.
Виступ України у фіналі: