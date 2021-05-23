Євробачення-2021: за представників України проголосували глядачі усіх країн, у п'яти з них - на максимальний бал

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 7738 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 28720 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 79796 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 164214 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 196852 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 175387 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 168163 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114657 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89253 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 227617 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 52964 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 65424 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 74472 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 91278 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 32361 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 195368 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 227624 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 317415 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 480562 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 463169 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 3386 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 32719 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45837 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50361 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 50131 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Євробачення-2021: за представників України проголосували глядачі усіх країн, у п'яти з них - на максимальний бал

Київ • УНН

 • 72354 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Переможцем музичного конкурсу Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Шум”. УНН зібрав дані про голосування телеглядачів.

Євробачення-2021: за представників України проголосували глядачі усіх країн, у п'яти з них - на максимальний бал

Деталі

За підсумками голосування глядачів і журі італійці отримали в сумі 524 бали, випередивши на 25 балів найближчого переслідувача — Францію. В останній раз Італія перемагала на Євробаченні в 1990 році. В цілому ж це її третє золото.

“Це неймовірно, ми не очікували цього, і ми дуже щасливі!”, — сказала на прес-конференції бас-гітаристка Вікторія Де Анжеліс.

Музиканти подякували шанувальникам і глядачам, які віддали за них голоси, і повідомили, що до кінця року випустять новий альбом, а на грудень запланували тур. Зазначимо, що вокаліст італійської групи Даміано Давид — назвав Україну найкращим суперником в цьому році.

Виступ переможців — Італії:

Голосування глядачів за Україну

За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі всіх країн-учасниць музичного форуму. Зокрема від глядачів Україна отримала:

  • 1 бал від: Данії та Мальти
  • 2 бали від: Швейцарії
  • 4 бали від: Німеччини, Великої Британії, Албанії, Швеції, Північної Македонії
  • 5 балів від: Норвегії, Нідерландів, Сан-Марино, Греції та Естонії
  • 6 балів від: Іспанії, Грузії, Латвії, Кіпру та Болгарії
  • 7 балів від: Словенії, Австрії, Росії та Румунії
  • 8 балів від: Ірландії, Азербайджану, Сербії, Хорватії та Ісландії
  • 10 балів від: Австралії, Португалії, Фінляндії, Молдови, Чехії та Бельгії
  • максимальні 12 балів від: Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви

Додамо, що вперше за Україну — проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.

Виступ України у фіналі:

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27