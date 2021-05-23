Євробачення-2021: за представників України проголосували глядачі усіх країн, у п'яти з них - на максимальний бал

Деталі

За підсумками голосування глядачів і журі італійці отримали в сумі 524 бали, випередивши на 25 балів найближчого переслідувача — Францію. В останній раз Італія перемагала на Євробаченні в 1990 році. В цілому ж це її третє золото.

“Це неймовірно, ми не очікували цього, і ми дуже щасливі!”, — сказала на прес-конференції бас-гітаристка Вікторія Де Анжеліс.

Музиканти подякували шанувальникам і глядачам, які віддали за них голоси, і повідомили, що до кінця року випустять новий альбом, а на грудень запланували тур. Зазначимо, що вокаліст італійської групи Даміано Давид — назвав Україну найкращим суперником в цьому році.

Виступ переможців — Італії:

Голосування глядачів за Україну

За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі всіх країн-учасниць музичного форуму. Зокрема від глядачів Україна отримала:



1 бал від: Данії та Мальти



2 бали від: Швейцарії



4 бали від: Німеччини, Великої Британії, Албанії, Швеції, Північної Македонії



5 балів від: Норвегії, Нідерландів, Сан-Марино, Греції та Естонії



6 балів від: Іспанії, Грузії, Латвії, Кіпру та Болгарії



7 балів від: Словенії, Австрії, Росії та Румунії



8 балів від: Ірландії, Азербайджану, Сербії, Хорватії та Ісландії



10 балів від: Австралії, Португалії, Фінляндії, Молдови, Чехії та Бельгії



максимальні 12 балів від: Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви



Додамо, що вперше за Україну — проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.

Виступ України у фіналі: