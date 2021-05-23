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Евровидение-2021: за представителей Украины проголосовали зрители всех стран, в пяти из них - на максимальный балл

Киев • УНН

 • 72353 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней “Zitti E Buoni”, 5-е итоговое и второе среди телезрителей Европы и Австралии — получили представители Украины, група Go_A с песней “Шум”. УНН собрал данные о голосовании телезрителей.

Евровидение-2021: за представителей Украины проголосовали зрители всех стран, в пяти из них - на максимальный балл

Детали

По итогам голосования зрителей и жюри итальянцы получили в сумме 524 балла, опередив на 25 баллов ближайшего преследователя — Францию. В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье золото.

“Это невероятно, мы не ожидали этого, и мы очень счастливы!”, — сказала на пресс-конференции бас-гитаристка Виктория Де Анжелис.

Музыканты поблагодарили поклонников и зрителей, отдавших за них голоса, и сообщили, что до конца года выпустят новый альбом, а на декабрь запланировали тур. Отметим, что вокалист итальянской группы Дамиано Давид — назвал Украину лучшим соперником в этом году.

Выступление победителей — Италии:

Голосование зрителей за Украину

За украинский коллектив Go_A с песней “Шум” — отдали голоса зрители всех стран-участниц музыкального форума. В частности от зрителей Украина получила:

  • 1 балл от: Дании и Мальты
  • 2 балла от: Швейцарии
  • 4 балла от: Германии, Великобритании, Албании, Швеции, Северной Македонии
  • 5 баллов от: Норвегии, Нидерландов, Сан-Марино, Греции и Эстонии
  • 6 баллов от: Испании, Грузии, Латвии, Кипра и Болгарии
  • 7 баллов от: Словении, Австрии, России и Румынии
  • 8 баллов от: Ирландии, Азербайджана, Сербии, Хорватии и Исландии
  • 10 баллов от: Австралии, Португалии, Финляндии, Молдовы, Чехии и Бельгии
  • максимальные 12 баллов от: Израиля, Франции, Италии, Польши и Литвы

Добавим, что впервые за Украину — проголосовали телезрители всех стран-участниц Евровидения, чего не было и в победные для страны 2004 и 2016 годы.

Выступление Украины в финале:

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