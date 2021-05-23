Евровидение-2021: за представителей Украины проголосовали зрители всех стран, в пяти из них - на максимальный балл
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней “Zitti E Buoni”, 5-е итоговое и второе среди телезрителей Европы и Австралии — получили представители Украины, група Go_A с песней “Шум”. УНН собрал данные о голосовании телезрителей.
Детали
По итогам голосования зрителей и жюри итальянцы получили в сумме 524 балла, опередив на 25 баллов ближайшего преследователя — Францию. В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье золото.
“Это невероятно, мы не ожидали этого, и мы очень счастливы!”, — сказала на пресс-конференции бас-гитаристка Виктория Де Анжелис.
Музыканты поблагодарили поклонников и зрителей, отдавших за них голоса, и сообщили, что до конца года выпустят новый альбом, а на декабрь запланировали тур. Отметим, что вокалист итальянской группы Дамиано Давид — назвал Украину лучшим соперником в этом году.
Выступление победителей — Италии:
Голосование зрителей за Украину
За украинский коллектив Go_A с песней “Шум” — отдали голоса зрители всех стран-участниц музыкального форума. В частности от зрителей Украина получила:
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- 1 балл от: Дании и Мальты
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- 2 балла от: Швейцарии
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- 4 балла от: Германии, Великобритании, Албании, Швеции, Северной Македонии
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- 5 баллов от: Норвегии, Нидерландов, Сан-Марино, Греции и Эстонии
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- 6 баллов от: Испании, Грузии, Латвии, Кипра и Болгарии
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- 7 баллов от: Словении, Австрии, России и Румынии
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- 8 баллов от: Ирландии, Азербайджана, Сербии, Хорватии и Исландии
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- 10 баллов от: Австралии, Португалии, Финляндии, Молдовы, Чехии и Бельгии
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- максимальные 12 баллов от: Израиля, Франции, Италии, Польши и Литвы
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Добавим, что впервые за Украину — проголосовали телезрители всех стран-участниц Евровидения, чего не было и в победные для страны 2004 и 2016 годы.
Выступление Украины в финале: