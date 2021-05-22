Пісня гурту Go_A піднялась на п’яту сходинку у ТОП 50 трендів Spotify по всьому світу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляють Україну на Євробаченні потрапила до глобального рейтингу ТОП 50 трендів Spotify. Пісня займає п’яту сходинку. Про це повідомив гурт у своєму Instagrami, передає УНН.
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“А тим часом SHUM займає 5 сходинку у ТОП 50 трендів Spotify по всьому світу! Як вам така новина?”, — йдеться в повідомленні.
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Сьогодні, 22 травня у нідерландському Роттердамі відбудеться фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2021”. Україна виступить під 19 номером.
Відкриє фінал Олена Цагріну з Кіпру. Представники наступних трьох країн вийдуть на сцену в такому порядку: Албанія (співачка Анхела Перистери), Ізраїль (співак Еден Ален), Бельгія (група Hooverphonic). Всього у фінал потрапили 26 країн.
Після півфіналу у букмекерів виросли шанси на перемогу українського гурту Go-A — вони піднялися з 8 на 4 місце серед фаворитів. Лідерами вважаються Італія, Мальта та Франція.