Сьогодні відбудеться фінал “Євробачення-2021”

Деталі

Трансляція почнеться в суботу, 22 травня о 22:00. Окрім українських каналів, вона відбудеться на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці “Євробачення”.

Напередодні визначилися всі учасники фіналу пісенного конкурсу “Євробачення-2021” в нідерландському Роттердамі. Туди традиційно увійшли Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Італія, та цьогоріч Нідерланди.

Відкриє фінал Олена Цагріну з Кіпру. Представники наступних трьох країн вийдуть на сцену в такому порядку: Албанія (співачка Анхела Перистери), Ізраїль (співак Еден Ален), Бельгія (група Hooverphonic). Всього у фінал потрапили 26 країн.

Український гурт Go_A виступить у гранд-фіналі конкурсу “Євробачення” під номером 19.

Нагадаємо

Фінал конкурсу відбудеться 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.

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