Після півфіналу у букмекерів виросли шанси на перемогу українського гурту Go-A — вони піднялися з 8 на 4 місце серед фаворитів. Лідерами вважаються Італія, Мальта та Франція.
Сьогодні відбудеться фінал “Євробачення-2021”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні у нідерландському Роттердамі відбудеться фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2021”. Україна виступить під 19 номером. Про це пише УНН.
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Трансляція почнеться в суботу, 22 травня о 22:00. Окрім українських каналів, вона відбудеться на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці “Євробачення”.
Напередодні визначилися всі учасники фіналу пісенного конкурсу “Євробачення-2021” в нідерландському Роттердамі. Туди традиційно увійшли Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Італія, та цьогоріч Нідерланди.
Відкриє фінал Олена Цагріну з Кіпру. Представники наступних трьох країн вийдуть на сцену в такому порядку: Албанія (співачка Анхела Перистери), Ізраїль (співак Еден Ален), Бельгія (група Hooverphonic). Всього у фінал потрапили 26 країн.
Український гурт Go_A виступить у гранд-фіналі конкурсу “Євробачення” під номером 19.
Нагадаємо
Фінал конкурсу відбудеться 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.
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