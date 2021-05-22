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Сегодня состоится финал “Евровидение-2021”

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня в нидерландском Роттердаме состоится финал песенного конкурса “Евровидение-2021”. Украина выступит под 19 номером. Об этом пишет УНН.

Сегодня состоится финал “Евровидение-2021”

Детали

Трансляция начнется в субботу, 22 мая в 22:00. Кроме украинских каналов, она состоится на сайте конкурса и фейсбук-странице “Евровидения”.

Накануне определились все участники финала песенного конкурса “Евровидение-2021” в нидерландском Роттердаме. Туда традиционно вошли Франция, Германия, Испания, Великобритания, Италия, и в этом году Нидерланды.

Откроет финал Елена Цагрину с Кипра. Представители следующих трех стран выйдут на сцену в следующем порядке: Албания (певица Анхела Перистери), Израиль (певец Эден Ален), Бельгия (группа Hooverphonic). Всего в финал попали 26 стран.

Украинская группа Go_A выступит в гранд-финале конкурса “Евровидение” под номером 19.

Напомним

Финал конкурса состоится 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Дополнение

После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A — они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считаются Италия, Мальта и Франция.

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