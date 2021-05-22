Песня группы Go_A поднялась на пятую строчку в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Песня "Shum" группы Go_A, с которой они представляют Украину на Евровидении, попала в глобальный рейтинг ТОП 50 трендов Spotify. Песня занимает пятую строчку. Об этом сообщил группа в своем Instagrami, передает УНН.
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"А тем временем SHUM занимает 5 место в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру! Как вам такая новость?" - говорится в сообщении.
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Сегодня, 22 мая в нидерландском Роттердаме состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2021". Украина выступит под 19 номером.
Откроет финал Елена Цагрину с Кипра. Представители следующих трех стран выйдут на сцену в следующем порядке: Албания (певица Анхела Перистери), Израиль (певец Эден Ален), Бельгия (группа Hooverphonic). Всего в финал попали 26 стран.
После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A - они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считаются Италия, Мальта и Франция.