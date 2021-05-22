Песня группы Go_A поднялась на пятую строчку в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру

Детали

"А тем временем SHUM занимает 5 место в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру! Как вам такая новость?" - говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня, 22 мая в нидерландском Роттердаме состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2021". Украина выступит под 19 номером.

Откроет финал Елена Цагрину с Кипра. Представители следующих трех стран выйдут на сцену в следующем порядке: Албания (певица Анхела Перистери), Израиль (певец Эден Ален), Бельгия (группа Hooverphonic). Всего в финал попали 26 стран.

После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A - они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считаются Италия, Мальта и Франция.