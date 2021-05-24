"Вони неймовірні": переможець Євробачення поділився музикою Go_A в Instagram

Деталі

Так, Даміано Давид в Stories у своєму Instagram позначив Go_A та додав посилання на їхню пісню "Веснянка" в Spotify.

"Вони неймовірні", - написав Даміано Давид.

Доповнення

Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляли Україну на Євробаченні, потрапила до глобального рейтингу ТОП-50 трендів Spotify. Пісня займає п’яту сходинку.

Переможцем музичного конкурсу Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”, 5-е підсумкове і друге серед телеглядачів Європи і Австралії — отримали представники України, гурт Go_A з піснею “Shum”. Додамо, що вперше за Україну — проголосували телеглядачі всіх країн-учасниць Євробачення, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.

Зазначимо, що вокаліст італійського гурту Даміано Давид назвав Україну найкращим суперником в цьому році.