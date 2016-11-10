Волонтеры ООН раздали в Алеппо последние запасы еды

По его словам, со следующей недели работникам организации не будет что раздавать - пока ООН не сможет пополнить свои запасы гуманитарной помощи. Он выразил надежду, что гуманитарный план, который организация несколько дней назад направила сторонам сирийского конфликта, заработает. План предусматривает доставку в Алеппо пищи и медицинских средств, эвакуацию раненых и больных и предоставление доступа в город медработникам.

Я.Игланд предостерег о приближении похолоданий, заявив, что холодная погода будет "настоящим убийцей" гражданских в Алеппо. Он добавил, что ООН требует немедленного одобрения своей программы помощи.

"Я верю, что мы сможем предотвратить массовый голод этой зимой, - сказал он журналистам в Женеве. - Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы четверть миллиона людей умирали от голода в Алеппо".

По данным ООН, в восточной части Алеппо, который находится под контролем повстанцев и на которую наступают сирийские правительственные войска при поддержке российских войск, сейчас находится в 250 000 человек.