Волонтеры ООН раздали в Алеппо последние запасы еды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Волонтеры раздали жителям восточной части сирийского города Алеппо последние порции пищи с запасами продовольствия, которые были в распоряжении работников ООН. Об этом сообщил гуманитарный советник организации Ян Игланд, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По его словам, со следующей недели работникам организации не будет что раздавать - пока ООН не сможет пополнить свои запасы гуманитарной помощи. Он выразил надежду, что гуманитарный план, который организация несколько дней назад направила сторонам сирийского конфликта, заработает. План предусматривает доставку в Алеппо пищи и медицинских средств, эвакуацию раненых и больных и предоставление доступа в город медработникам.
Я.Игланд предостерег о приближении похолоданий, заявив, что холодная погода будет "настоящим убийцей" гражданских в Алеппо. Он добавил, что ООН требует немедленного одобрения своей программы помощи.
"Я верю, что мы сможем предотвратить массовый голод этой зимой, - сказал он журналистам в Женеве. - Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы четверть миллиона людей умирали от голода в Алеппо".
По данным ООН, в восточной части Алеппо, который находится под контролем повстанцев и на которую наступают сирийские правительственные войска при поддержке российских войск, сейчас находится в 250 000 человек.