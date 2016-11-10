Волонтери ООН роздали в Алеппо останні запаси їжі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Волонтери роздали жителям східної частини сирійського міста Алеппо останні порції їжі із запасів продовольств, що були в розпорядженні працівників ООН. Про це повідомив гуманітарний радник організації Ян Іґланд, передає УНН із посиланням на ВВС.
За його словами, із наступного тижня працівникам організації не буде що роздавати - аж доки ООН не зможе поповнити свої запаси гуманітарної допомоги. Він висловив сподівання, що гуманітарний план, який організація кілька днів тому надіслала сторонам сирійського конфлікту, запрацює. План передбачає доставку до Алеппо їжі і медичних засобів, евакуацію поранених і хворих і надання доступу в місто медпрацівникам.
Я.Іґланд застеріг про наближення похолодань, заявивши, що холодна погода буде "справжнім убивцею" цивільних у Алеппо. Він додав, що ООН потребує негайного схвалення своєї програми допомоги.
"Я вірю, що ми зможемо відвернути масовий голод цієї зими, - сказав він журналістам у Женеві. - Я не думаю, що хтось хоче, аби чверть мільйона людей помирали з голоду в Алеппо".
За даними ООН, у східній частині Алеппо, що перебуває під контролем повстанців і на яку наступають сирійські урядові війська за підтримки російських військ, нині знаходиться до 250 тисяч людей.