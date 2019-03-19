"Волонтера" Красного Креста, который украл почти миллион гривен, арестовали

По данным прокуратуры, сегодня, 19 марта, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 384,2 тыс. грн жителю г. Славянск, задержанному вчера по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Сообщается, что злоумышленник под видом волонтера Красного Креста украл собранные на лечение больного ребенка 945 тыс. грн.

В прокуратуре сообщили, что в июне 2018 31-летний злоумышленник позвонил клиенту одного из банков, на имя которого открыт счет для перевода средств на лечение малолетней дочери, и, представившись волонтером Красного Креста, узнал конфиденциальные данные, которые позволили ему завладеть паролем от электронного банковского кабинета клиента. В дальнейшем мошенник совершил меры по переводу с чужой карточки денежных средств на 9 других счетов.



Кроме того, в Красном кресте отметили, что их сотрудники никогда не просят персональных данных.

"Нам сообщают о попытках мошенничества от людей, представляются представителями Красного Креста, и просят сообщить персональные данные - номера банковских карт и CVV-код. Обращаем ваше внимание на то, что Общество Красного Креста Украины действует исключительно в рамках законодательства и никогда не просит предоставлять банковскую информацию, пароли или любую другую информацию, владеть которой может только владелец ", - сообщили.

Напомним, мошенник пытался выманить у матери "выкуп из плена" за 3 тыс. долларов.

Как сообщал УНН, мошенники выманивали личные данные под видом работников НАПК.