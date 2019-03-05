Шахраї виманювали особисті дані під виглядом працівників НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Невідомі особи під виглядом співробітників НАЗК намагались отримати особисті дані посадовців. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції, що передає УНН.
"До Національного агентства з питань запобігання корупції надійшла інформація про спроби невідомих осіб отримати від суб’єктів декларування особисті дані в телефонному режимі", - йдеться у повідомленні.
Під виглядом перевірки декларацій особи, представляючись працівниками апарату Національного агентства, намагались отримати будь-яку інформацію стосовно громадян, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", або членів їх сімей, вимагали погашення кредитів тощо.
У НАЗК звернули увагу на те, що агентство не вимагає надання жодної інформації в такий спосіб. А будь-які відомості у суб’єкта декларування або відповідного органу запитуються уповноваженими особами Національного агентства в офіційній письмовій формі поштовим відправленням чи електронним листом.
Крім того, рішення про проведення повної перевірки декларацій приймається на засіданні Національного агентства, про що електронним листом повідомляється відповідний суб’єкт декларування. Така інформація розміщується на офіційному веб-сайті Національного агентства.
"У випадку спроб невідомих осіб отримати інформацію під виглядом повної перевірки декларації або вчинити інші протиправні дії просимо повідомляти про це на електронну адресу агенства", - додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, НАЗК направило до суду адмінпротоколи на суддю, прокурора та директора держпідприємства.