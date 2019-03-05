Мошенники выманивали личные данные под видом работников НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Неизвестные лица под видом сотрудников НАПК пытались получить личные данные должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.
"В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поступила информация о попытках неизвестных лиц получить от субъектов декларирования личные данные в телефонном режиме", - говорится в сообщении.
Под видом проверки деклараций лица, представляясь работниками аппарата Национального агентства, пытались получить любую информацию в отношении граждан, на которых распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", или членов их семей, требовали погашения кредитов и тому подобное.
В НАПК обратили внимание на то, что агентство не требует предоставления никакой информации таким образом. А любые сведения у субъекта декларирования или соответствующего органа запрашиваются уполномоченными лицами Национального агентства в официальной письменной форме почтовым отправлением или электронным письмом.
Кроме того, решение о проведении полной проверки деклараций принимается на заседании Национального агентства, о чем электронным письмом сообщается соответствующему субъекту декларирования. Такая информация размещается на официальном веб-сайте Национального агентства.
"В случае попыток неизвестных лиц получить информацию под видом полной проверки декларации или совершить другие противоправные действия, просим сообщать об этом на электронный ящик агентства", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, НАПК направило в суд админпротоколы на судью, прокурора и директора госпредприятия.