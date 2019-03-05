НАЗК направило до суду адмінпротоколи на суддю, прокурора та директора держпідприємства

КИЇВ. 5 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адміністративні протоколи стосовно судді, прокурора та директора держпідприємства за несвоєчасне подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.