НАЗК направило до суду адмінпротоколи на суддю, прокурора та директора держпідприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адміністративні протоколи стосовно судді, прокурора та директора держпідприємства за несвоєчасне подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Національне агентство направило до суду адмінпротоколи стосовно 7-ми посадовців за несвоєчасне подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, що виникли у зв’язку з придбанням/продажем квартир, автомобілів та іншого майна", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК відправило до суду адмінпротоколи на двох депутатів
За даними Нацагентства, прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Альона Скорікова несвоєчасно подала до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням доходу від продажу квартири у місті Рівне на суму 2 млн грн.
А генеральний директор ДП "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" Дмитро Сталінський, як встановило НАЗК, несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані після придбання автомобіля Chevrolet Orlando 2017 року випуску вартістю 586,7 тис. грн.
Суддя Київського апеляційного господарського суду Кароліна Тарасенко повідомила Нацагентство про придбання машиномісця вартістю 90 тис. грн в підземному паркінгу в м. Київ з порушенням встановленого 10-денного строку, повідомило Нацагентство.
Крім того, за даними НАЗК, не подали відповідне повідомлення до Реєстру декларацій посадовець головного управління Держпраці у Харківській області Віктор Горобець після продажу автомобіля Mercedes Benz E 220 CDI за 810 тис. грн, а також посадовець ГУ ДФС у Вінницькій області Олег Ловцов після придбання квартири вартістю 332,8 тис. грн у Вінницькому районі.
"Стосовно суб’єктів декларування складено протоколи за частиною другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначили у Нацагентстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів стосовно мера Сум
Крім того, за несвоєчасне подання щорічних декларацій за 2017 рік направлено до суду протоколи за частиною першою статті 172-6 КУпАП стосовно депутата Харківської районної ради та інспектора Управління оперативного реагування "Рибоохоронний патруль" Держрибагентства, додали у НАЗК.
Нагадаємо, у лютому 2019 року НАЗК виявило неправдиві дані у дев'яти деклараціях.