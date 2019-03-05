НАПК направило в суд админпротоколы на судью, прокурора и директора госпредприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд административные протоколы в отношении судьи, прокурора и директора госпредприятия за несвоевременное представление деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Национальное агентство направило в суд админпротоколы в отношении 7-ми должностных лиц за несвоевременное представление деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, возникших в связи с приобретением/продажей квартир, автомобилей и другого имущества", - говорится в сообщении.
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По данным Нацагентства, прокурор Киевской местной прокуратуры № 5 Алена Скорикова несвоевременно подала в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением дохода от продажи квартиры в городе Ровно на сумму 2 млн грн.
А генеральный директор ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" Дмитрий Сталинский, как установило НАПК, несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии после приобретения автомобиля Chevrolet Orlando 2017 выпуска стоимостью 586,7 тыс. грн.
Судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Каролина Тарасенко сообщила Нацагентству о приобретении машиноместа стоимостью 90 тыс. грн в подземном паркинге в г. Киев с нарушением установленного 10-дневного срока, сообщило Нацагентство.
Кроме того, по данным НАПК, не подали соответствующее сообщение в Реестр деклараций чиновник главного управления Гоструда в Харьковской области Виктор Горобець после продажи автомобиля Mercedes Benz E 220 CDI за 810 тыс. грн, а также чиновник ГУ ГФС в Винницкой области Олег Ловцов после покупки квартиры стоимостью 332,8 тыс. грн в Винницком районе.
"Что касается субъектов декларирования составлены протоколы по части второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность в виде наложения штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в Нацагентстве.
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Кроме того, за несвоевременное представление ежегодных деклараций за 2017 год направлено в суд протоколы по части первой статьи 172-6 КУоАП в отношении депутата Харьковского районного совета и инспектора Управления оперативного реагирования "Рыбоохранный патруль" Госрыбагентства, добавили в НАПК.
Напомним, в феврале 2019 года НАПКвыявило ложные сведения в девяти декларациях.