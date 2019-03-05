НАПК направило в суд админпротоколы на судью, прокурора и директора госпредприятия

КИЕВ. 5 марта. УНН. Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд административные протоколы в отношении судьи, прокурора и директора госпредприятия за несвоевременное представление деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.