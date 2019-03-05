НАЗК за місяць виявило неправдиві дані у дев'яти деклараціях

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції у лютому 2019 року встановило 236 порушень законодавства у сфері запобігання корупції, зокрема, недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів у дев'яти деклараціях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

"НАЗК в лютому 2019 року встановило 236 порушень законодавства у сфері запобігання корупції. Так, Національне агентство склало 165 протоколів про адміністративні правопорушення, затвердило 55 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки кримінальних правопорушень, а також направило 16 приписів", - повідомили у НАЗК.

Крім цього, як вказано, у лютому завершено 81 повну перевірку декларацій. "За результатами перевірок у 9 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також встановлено ознаки умисного неподання 46 декларацій", - зазначили в агентстві.

"За порушення порядку подання звіту політичної партії Національне агентство направило до суду 5 протоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії – 66 протоколів", - вказали у НАЗК.

За порушення термінів подання декларацій складено 17 протоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 32 протоколи, 1 протокол – за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів.

Також агентство склало 34 адмінпротоколів за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 1 протокол – щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 4 протоколи – за порушення обмежень щодо одержання подарунків, 5 протоколів – за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства.

Нагадаємо, у січні 2019 року НАЗК зафіксувало 291 корупційне порушення.

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